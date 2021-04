Foi uma noite atribulada para o Manchester City em Dortmund. Dezassete adeptos do Borussia foram para as imediações do hotel onde a comitiva da equipa inglesa ficou instalada e deflagaram vários foguetes, para não deixar o adversário dormir.

Isso mesmo foi relatado pela imprensa inglesa, que mostrou uma fotografia dos artefactos deixados no local, depois de utlizados. Segundos os jornalistas, os foguetes explodiram pelos menos pouco antes das três da manhã e depois às 4.30 horas da manhã, não deixando a equipa de Pep Guardiola dormir tranquila.

Recorde-se que o Manchester City joga esta noite frente ao Borussia Dortmund, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois da vitória em Inglaterra por 2-1.

