Bernardo Silva marcou um golo sensacional na vitória do Manchester City frente ao Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. No final do encontro, Pep Guardiola teceu rasgados elogios ao internacional português.



«Eu digo-lhe: 'Bernardo Silva és um jogador perfeito'. É muito intuitivo defensivamente. É capaz de correr 12 ou 15 quilómetros, mas fá-lo com sentido. É um jogador mais do que excepcional com a bola. Mas no futebol é preciso marcar golos e ganhar jogos. É preciso habilidade para o fazer. E hoje o Bernardo marcou um dos melhores golos que já vi pela técnica, por tudo. Ele não joga apenas futebol, ele entende o jogo e sabe o que é preciso fazer em cada ação. Há poucos jogadores do mundo assim. É um jogador fantástico e espero que possa continuar no Manchester City por muitos e muitos anos», referiu, em conferência de imprensa.



Bernardo foi, recorde-se, eleito o melhor o melhor em campo. Recorde o golo do médio de 27 anos no vídeo associado ao artigo.



[Imagens Vídeo Eleven Sports]