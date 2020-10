Pep Guardiola, treinador do Man. City, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 3-1 frente ao FC Porto, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões:



«Linha de três? Não, jogaram com uma linha de cinco. Sim, foi uma surpresa quando vimos a constituição das equipas. Falei com o Rúben [Dias] e descobrimos como iam jogar. Eles tinham dois laterais-direito no banco. Jogaram como o Leicester aqui, que nos venceu por 5-1, e quiseram fazer copy paste desse sistema. Foi muito duro. Eles são muito compactos, têm jogadores muito rápidos, agressivos e com muita qualidade. São muito organizados. Têm mentalidade vencedora como o Benfica, são as duas melhores equipas em Portugal e jogam todos os jogos para ganhar. Depois do 1-1 jogámos bem e a segunda parte foi excecional. Não perdemos a bola no meio, não os deixámos correr pelos corredores laterais. Depois, a qualidade individual dos nossos jogadores fizeram a diferença.»



[Jogos de três em três dias]:



«Não é só o Man. City, mas todos os clubes em Espanha e Portugal. Começámos tarde, porque acabámos tarde. A equipa tem um espírito incrível. É muito importante começar com uma vitória em casa.»