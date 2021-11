O FC Porto prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação para o jogo frente ao Liverpool, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Na sessão vespertina, Sérgio Conceição voltou a não contar com Pepe e Marcano. O internacional português limitou-se a fazer trabalho de ginásio e tratamento enquanto o espanhol realizou treino integrado condicionado. Os dois estão, por isso, em dúvida para a deslocação a Anfield.



O FC Porto volta a treinar, esta terça-feira, às 10h30, no Olival, com os primeiros quinze minutos abertos à comunicação social. Hora e meia depois, o técnico dos dragões e um jogador vão fazer a antevisão ao embate com os reds, agendado para as 20h00 da próxima quarta-feira.