A quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões é de decisões importantes para as três equipas portuguesas na prova. Benfica, FC Porto e Sporting jogam muito do futuro nas competições europeias entre esta terça e quarta-feira, mas há contas diferentes para encarnados, dragões e leões.

De forma sumária, só o FC Porto e o Sporting podem apurar-se para os oitavos de final esta semana. Porém, só a equipa de Ruben Amorim depende apenas de si para conseguir essa proeza, ao passo que os comandados de Sérgio Conceição precisam de dois resultados. Já o Benfica, mesmo vencendo, não consegue selar uma qualificação já nesta ronda.

A aventura portuguesa desta semana na Liga dos Campeões começa na terça-feira, com o Benfica a deslocar-se a Camp Nou para jogar com o Barcelona (20h00). Na quarta-feira, à mesma hora, há um Sporting-Borussia Dortmund e um Liverpool-FC Porto. Vamos às contas de cada grupo com emblemas lusos.

GRUPO E (terça-feira, 23 novembro): Dínamo Kiev-Bayern e Barcelona-Benfica

Classificação atual: 1.º: Bayern Munique (12 pontos); 2.º: Barcelona (6); 3.º: Benfica, (4); 4.º: Dínamo Kiev (1).

Benfica mantém hipóteses de apuramento:

- Se vencer ou empatar em Barcelona.

Benfica é afastado dos oitavos:

- Se perder em Barcelona. Caso tal aconteça, mantém, contudo, as hipóteses de ir para a Liga Europa via terceiro lugar, neste cenário a disputar na última jornada com o Dínamo Kiev.

Outras contas: o Bayern já está qualificado e confirma o primeiro lugar se pontuar com o Dínamo, ou então se o Barcelona não vencer o Benfica. O Barcelona qualifica-se para os oitavos de final se vencer o Benfica. Já o Dínamo precisa de vencer o Bayern e esperar que o Benfica vença o Barcelona para ainda poder pensar nos oitavos de final. Por outro lado, a equipa da Ucrânia fica afastada da Europa se perder com o Bayern e o Benfica pelo menos pontuar com o Barcelona, ou se empatar com o Bayern e o Benfica vencer os catalães.

GRUPO B (quarta-feira, 24 novembro): Liverpool-FC Porto e Atlético Madrid-Milan

Classificação atual: 1.º: Liverpool (12 pontos); 2º: FC Porto (5); 3.º: Atlético Madrid (4); 4.º: Milan (1).

FC Porto apura-se para os oitavos:

- Se é só se vencer o Liverpool e se a isso se juntar derrota do Atlético com o Milan. Em todo o caso, se isso não acontecer, vai sempre com hipóteses de apuramento para a última jornada.

Outras contas: o Liverpool já está nos oitavos de final e como vencedor do grupo B. O Atlético, que em nenhuma circunstância pode apurar-se para os oitavos na 5.ª jornada, precisa, no mínimo, de pontuar com o Milan para manter hipóteses de apuramento. Por seu turno, o Milan precisa obrigatoriamente de vencer em Madrid para ainda pensar no apuramento para os oitavos ou no terceiro lugar de acesso à Liga Europa. Porém, não depende de si para isso: fica arredado dos oitavos se o FC Porto vencer em Liverpool, mesmo que bata o Atlético. Qualquer resultado que não seja a vitória na quarta-feira afasta os transalpinos das competições europeias.

GRUPO C (quarta-feira, 24 novembro): Besiktas-Ajax e Sporting-Borussia Dortmund

Classificação atual: 1.º: Ajax (12 pontos); 2.º: Borussia Dortmund (6); 3.º: Sporting (6); 4.º: Besiktas (0).

Sporting apura-se para os oitavos:

- Se vencer o Borussia por uma margem de pelo menos dois golos (ex.: 2-0, 3-1, 4-2…).

Sporting é afastado dos oitavos:

- Se perder e, nesse caso, fica com o terceiro lugar confirmado e vai para a Liga Europa.

Outras contas: o Ajax já está apurado para os oitavos de final e confirma o primeiro lugar se pontuar com o Besiktas, ou então se o Sporting não vencer o Borussia. O Dortmund apura-se para os oitavos se vencer em Alvalade. O Besiktas, já afastado dos oitavos, ainda pode lutar pelo terceiro lugar de acesso à Liga Europa se e só se vencer o Ajax e se o Dortmund perder em Lisboa.