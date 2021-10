Rafael Leão, avançado português do Milan, em declarações à Eleven, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), no Estádio do Dragão, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

- Era uma final para nós. Encaramos este jogo como uma final com a esperança de passar no grupo no segundo lugar, mas não foi possível. O FC Porto foi claramente superior e mereceu a vitória.

- O FC Porto foi superior o jogo todo, não conseguimos impor o nosso jogo. Na primeira parte ainda conseguimos algumas ocasiões, mas o FC Porto foi superior o jogo todo e mereceu a vitória.

[Ainda é possível dar a volta?]

- Vamos continuar a lutar. Estou cabisbaixo porque acreditávamos. Ainda faltam jogos para disputar, vamos a Madrid com o espírito de conseguir a vitória e trazer pontos.