O Liverpool venceu na noite desta terça-feira o Atlético Madrid no Wanda Metropolitano por 3-2, reforçando assim a liderança no grupo B da Liga dos Campeões ao final das três primeiras jornadas.

Num duelo com portugueses em campo, levou a melhor Diogo Jota perante João Félix, com o Atlético a ser, assim, igualado pelo FC Porto com quatro pontos: os dragões venceram o Milan por 1-0, no Estádio do Dragão.

A equipa de Jurgen Klopp adiantou-se no marcador aos oito minutos, com uma bela jogada de Salah, que puxou da direita para o meio e viu o remate contar com um desvio num adversário (8m). Os ingleses não demoraram mesmo a dobrar a diferença, com Keita a fazer o 0-2 aos 13 minutos.

Contudo, a resposta do Atlético surgiu até ao intervalo, com um bis de Antoine Griezmann, um tanto de herói e vilão neste encontro. Aos 20 minutos, o francês reduziu a diferença e fez o 2-2 aos 34 minutos, num belo desenho ofensivo, com assistência do português João Félix.

E Griezmann foi vilão porque, aos 52 minutos, já na segunda parte, entrou de forma imprudente com o pé, sobre Firmino, o que lhe valeu o cartão vermelho.

Já na reta final do jogo, o árbitro alemão Daniel Siebert assinalou falta de Mario Hermoso sobre Diogo Jota para penálti, que Salah converteu no 2-3 final e no bis na conta pessoal, aos 76 minutos.

Pouco depois, e já com João Félix substituído ao minuto 80, aconteceu exatamente o contrário na outra área: Jota fez falta sobre Giménez, mas o árbitro, após ver as imagens no VAR, entendeu que não havia motivo para penálti, numa decisão que motivou muitos protestos do lado da equipa espanhola.

Com este resultado, o Liverpool lidera o grupo B com nove pontos, Atlético e FC Porto têm quatro pontos cada e o Milan ainda não pontuou.