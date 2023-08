O Panathinaikos venceu o Marselha em casa por 1-0, no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O jogo do qual vai sair o possível adversário do Sp. Braga foi resolvido com um golo de Bernard aos 83m, numa altura em que o Marselha jogava com 10, após a expulsão de Kondogbia aos 65m.