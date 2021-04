Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain destacou o «estado de espírito» que a sua equipa evidenciou no segundo jogo com o Bayern Munique que, apesar da derrota (0-1), abriu caminho para a equipa francesa regressar à meia-final da Liga dos Campeões. O treinador argentino destacou um jogador acima de todos os outros e não foi nem Neymar, nem Mbappé.

O PSG deixou o campeão em título pelo caminho, mas o treinador recusa assumir o papel de favorito para vencer a competição. «Creio que não. Eliminámos o Barcelona nos oitavos de final. Eliminámos o Bayern depois destes dois jogos, mas, para já, não considero que sejamos favoritos. O Chelsea também está qualificado e amanhã vamos ver se o Liverpool, Real Madrid, Dortmund ou City também se qualificam. Todos têm as mesmas oportunidades de chegar à vitória final», começou por referir no final do jogo.

O PSG já sabe que, nas meias-finais, vai defrontar o vencedor do embate entre o Borussia Dortmund e o Manchester City [ingleses venceram o primeiro jogo por 2-1). «Não tenho preferência por nenhum adversário. Já jogámos com o Barcelona e com o Bayern e eliminámo-los. Não nos cabe a nós escolher qual será o adversário», referiu.

Voltando ao jogo desta noite, Pochettino garante que não tremeu na parte final. «Vi o jogo com tranquilidade, normal. Estávamos todos muito focados no jogo, procurei apenas ajudar a equipa naquilo que era preciso. No plano tático, continuámos fieis à nossa ideia inicial. Não mudámos o plano. Corrigimos apenas algumas coisas que nos permitiram defender melhor», atirou.

No aspeto defensivo, Pochettino guardou elogios especiais para um jogador. «Quando o Idrissa [Gueye] saiu do campo, disse-lhe: “Foste uma máquina”. Ele é mesmo uma máquina. O Colin (Dagba] também fez um grande jogo e conseguiu anular outro grande jogador [Kingsley Coman]», destacou ainda.