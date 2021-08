Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, em declarações na flash interview da TVI24, após o empate frente ao PSV, em Eindhoven, que deu a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Foi o homem da eliminatória? É difícil de responder. Foi um jogo difícil. Ficámos com neos um na primeira parte. Todos os jogadores deram tudo, não sei quanto correram. Estou feliz por ter ajudado a equipa tanto no primeiro jogo como no de hoje. Estou muito feliz pelos meus colegas.



[Ainda pretende sair do Benfica?]: «Não estou a pensar nisso. Não é o momento certo para falar disso. Estou muito contente e orgulhoso pela passagem à fase de grupos.



[Comentário às palavras de Jesus após o primeiro jogo na Luz]: «Talvez ele pense que fiz apenas o meu trabalho. O que é que você acha?»