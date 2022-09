[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]



Arrasador. Assim se pode definir o arranque do Manchester City na Liga dos Campeões 2022/23. Em Sevilha, os campeões ingleses golearam a equipa de Lopetegui por uns claros 4-0.



Os «citizens» demoraram 20 minutos a quebrar a resistência dos andaluzes. Combinação no corredor direito com Kevin De Bruyne a servir de bandeja Erling Haaland para o 1-0. Foi o 11º golo do norueguês em oito jogos (!).



Os espanhóis responderam por Papu Gómez ainda antes do intervalo, mas o City acabou na frente na saída para o balneário. Na etapa complementar, a formação de Guardiola, que teve Bernardo, Ruben Dias e Cancelo de início, resolveu o encontro aos 58 minutos. Phil Foden recebeu de Cancelo na área, driblou e assim que encontrou espaço para armar o pontapé, bateu Bono.



O «show» do Manchester City prosseguiu. Depois de um golo anulado a Gundogan, os ingleses chegaram ao 3-0 pelo inevitável Haaland. O avançado aproveitou uma defesa incompleta de Bono a remate de Foden para assinar o bis e chegar ao 12.º golo da temporada.



O 4-0 foi escrito em português. João Cancelo trabalhou bem no corredor direito e cruzou rasteiro para o desvio certeiro de Rúben Dias na pequena área - o português fez dupla com o estreante Akanji esta terça-feira. Já o lateral fez o segundo passe para golo da noite.



Com esta vitória o Mancheste City lidera o grupo a par do Borussia Dortmund que bateu o Copenhaga (3-0). Os dinamarqueses repartem a última posição deste grupo G com o Sevilha.