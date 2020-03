José Mourinho explicou a eliminação do Tottenham diante do Leipzig, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com a ausência de vários jogadores nucleares dos Spurs. Bem ao seu estilo, o treinador português perguntou o que fariam o Liverpool ou o Barcelona sem os seus principais jogadores.

A verdade é que o Tottenham foi eliminado com duas derrotas diante do Leipzig. Já tinha perdido em casa (0-1) e na terça-feira voltou a perder na Alemanha (0-3), naquela que foi a pior prestação de Mourinho na Liga dos Campeões. O que falhou? «Primeira falha, Harry Kane. Segunda falha, Son. Terceira falha, Sissoko. Quarta falha, Ben Davies. Quinta falha Davinson Sanchez. Sexta falha, Steven Bergwijn. Quer mais alguma?», começou por referir na flash-interview.

Ausências que, para o treinador português, tiveram peso na eliminatória e mesmo na época do Totenham. «Claro que sim. Nos oitavos de final, na Taça, no campeonato, em todas as competições. Imagina o Liverpool sem o Salah, Firmino, Mané, Henderson e Van Dijk. O que é que eles fariam? Quer imaginar o Barcelona sem o Messi, Suárez, Griezmann, Piqué e Ter Stegen? No futebol, às vezes, há milagres, mas poucos», acrescentou logo de seguida.

Uma flash-interview conduzida por um jornalista brasileiro que quis saber de Lucas Moura. «Agradeço ao Tite [selecionador do Brasil] não ter convocado o Lucas. O Lucas é um herói, joga cada minuto, joga em posições que não são as suas, luta pela recuperação da bola. Depois há a frustração de cometermos erros que são pagos com golos. É preciso ter uma força mental e psicológica muito forte para tentar combater tudo isto. É difícil motivar-nos a nós próprios para cada jogo», disse ainda Mourinho.