Horas após a eliminação da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, Ömer Temelli, membro da direção do Fenerbahçe apresentou a demissão.

As razões para a saída do dirigente, de 59 anos, não foram reveladas pelo clube treinado pelo português Jorge Jesus.



Temelli estava ligado ao Fenerbahçe desde 2006 e passou por vários cargos, incluindo o de vice-presidente responsável pelas infrastruturas.



Recorde-se que o Fenerbahçe perdeu na última quarta-feira por 2-1, no prolongamento, contra o Dínamo Kiev e foi afastado da Champions 2022/23.