O duelo desta quarta-feira entre o Fenerbahçe e o Dínamo de Kiev, da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ficou marcado por um episódio que ocorreu fora de banco, nas bancadas.

Porém, tudo terá começado no relvado.

Aquando do primeiro golo do emblema ucraniano, Vitaliy Buyalskyy festejou na direção da massa associativa da equipa de Jorge Jesus com um gesto normalmente associado a um dos rivais do Fener, o Besiktas.

E isso animou os ânimos.

Na resposta, os adeptos do Fenerbahçe uniram-se e entoaram o nome de Vladimir Putin, Presidente da Rússia, país que está atualmente em guerra com a Ucrânia.

No final do encontro, Mircea Lucescu, técnico do Dínamo, recusou comparecer na conferência de imprensa e, numa nota enviada pela sua assessoria e citada pela ntvspor, justificou essa ausência com o comportamento dos adeptos turcos.

Refira-se que o Dínamo de Kiev venceu a partida e apurou-se para a próxima ronda.