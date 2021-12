O Chelsea esteve a três minutos de passar o grupo H no primeiro lugar. No entanto, um golaço de Ozdoev no terceiro dos seis minutos de compensação, atirou o campeão europeu para o segundo lugar (3-3).



Com inúmeras alterações na equipa inicial, os campeões europeus tiveram um arranque de sonho ao marcar quando ainda nem estava cumpridos dois minutos de jogo. Depois de um canto na esquerda, Christensen desviou ao primeiro poste e Werner anotou um dos golos mais fáceis da carreira.



O Zenit, já com entrada no play-off de acesso aos «oitavos» Liga Europa garantida, aproveitou dois erros dos londrinos para virar o marcador. Claudinho igualou a contenda aos 38 minutos com um belo golpe de cabela e volvidos três minutos, Azmoun isolou-se, driblou Kepa e fez o 2-1.



O campeão russo entrou melhor na segunda parte, mas os blues equilibraram a contenda à passagem da hora de jogo e chegaram ao empate. Num belo desenho coletivo, Werner tabelou com Mount e isolado, ofereceu o golo a Lukaku.



O resultado beneficiava a Juventus que vencia o Malmö desde os 18 minutos graças a um golo de Kean após um cruzamento de trivela de Bernardeschi. O Chelsea acabou, com alguma surpresa, por voltar à liderança do marcador com um golo (o segundo da noite) de Werner a cinco minutos do final.



Os ingleses pareciam ter o primeiro lugar do grupo H no bolso, mas um golaço de Ozdoev, aos 90+3, atirou-os para o segundo lugar. A Juventus apura-se assim no primeiro posto com 15 pontos depois de bater os suecos do Malmö com o tal golo de Kean.



Veja todos os golos nos vídeos associados ao artigo (Imagens Eleven Sports).