O Besiktas despediu-se de uma Liga dos Campeões desastrosa com uma derrota pesada por 5-0 frente ao Borussia Dortmund.

O campeão turco fechou a participação na Europa com o pior registo desta fase de grupos: foi a única sem qualquer ponto somado e apenas três golos marcados e 19 sofridos.

Olhando para os desempenhos nas fases de grupos desde a viragem do século, o Besiktas foi a 19.ª equipa a fechá-la com a folha em branco no que a pontos diz respeito: seis derrotas em seis jogos.

Nesta lista dos piores está também o Benfica, que em 2017/18 concluiu o Grupo A com zero pontos e 14 golos sofridos e apenas um marcado, precisamente no derradeiro jogo. Sem pontos e sem golos só se viu por duas vezes em 2000/01: em 2016/17 com os croatas do Dínamo Zabreg (0-15 em golos) e os israelitas do Maccabi Haifa (0-8) em 2009/10.

Apesar de estar entre as equipas com os piores registos históricos da Champions, o Besiktas não é a pior se tivermos em conta a diferença também em conta a diferença entre golos marcados e sofridos: é o Dínamo Zagreb (3-22 em 2011/12) quem surge no pior lugar.

Equipas sem pontos na Liga dos Campeões neste século e o saldo de golos:

2021/22: Besiktas, 3-19

2018/19: AEK, 2-13

2017/18: Benfica, 1-14

2016/17: Club Brugge, 2-14

2016/17: Dínamo Zabreb, 0-15

2015/16: Maccabi Tel Aviv, 1-16

2011/12: Villarreal, 2-14

2011/12: FC Otelul, 3-11

2011/12: Dínamo Zagreb, 3-22

2010/11: Partizan, 2-13

2009/10: Debreceni, 5-19

2009/10: Maccabi Haifa, 0-8

2007/08: Dínamo Kiev, 4-19

2006/07: Levski Sofia, 1-17

2005/06: Rapid Viena, 3-15

2004/05: Anderlecht, 4-17

2002/03: Bayer Leverkusen, 5-15

2002/03: Spartak Moscovo, 1-18

2001/02: Fenerbahçe, 3-12