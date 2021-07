O Santa Clara tem o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, como palco alternativo para disputar os jogos da Liga Conferência Europa da UEFA na época 2021/2022. Nesta altura, o clube açoriano está a reunir todos os esforços – com boas perspetivas – para jogar em Ponta Delgada, mas está dependente de alguma documentação para o efeito.

Fonte do clube açoriano explicou esta sexta-feira, ao Maisfutebol, que aquando do licenciamento para as competições da UEFA, o recinto leiriense foi o acordado como opção secundária, tendo em vista as eliminatórias europeias, algo que acontecerá se o Santa Clara não vir aprovados/certificados dois documentos.

A mesma fonte explicou que carece de aprovação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) um certificado de segurança, sendo o outro documento um certificado de iluminação (estudo luminotécnico), que passa pelo Governo Regional dos Açores, proprietário do Estádio de São Miguel.

O Santa Clara entra em ação na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, com a primeira mão marcada para 22 de julho e a segunda mão para dia 29. O adversário vai sair do encontro entre os macedónios do Shkupi 1927 e os kosovares do KF Llapi.

Na primeira mão da primeira pré-eliminatória, na quinta-feira, o Shkupi venceu em casa, por 2-0.