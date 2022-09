Um golo do futebolista português Fábio Silva, de grande penalidade, aos 81 minutos, deu a vitória ao Anderlecht na receção ao Silkeborg (1-0), na tarde desta quinta-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo B da Liga Conferência.

Uma mão na bola de Felix deu origem ao castigo máximo que decidiu o jogo e que permitiu ao avançado português chegar aos sete golos em 12 jogos na época 2022/23.

Nos outros jogos das 17h45, no grupo A, o Basaksehir protagonizou uma das goleadas do dia, ao vencer o Hearts na Escócia, por 4-0. Já a Fiorentina não foi além de um empate a uma bola na receção ao RFS, da Letónia.

No grupo C, grande emoção em Espanha, com o campeão da Liga Europa de 2020/21, o Villarreal, a bater o Lech Poznan por 4-3, num jogo em que os polacos estiveram a ganhar, foram para intervalo a perder por 3-1, ainda chegaram ao 3-3 e sofreram o 4-3 por Coquelin, já ao minuto 89. Os portugueses Joel Pereira, Pedro Rebocho e João Amaral foram titulares no Lech e Afonso Sousa suplente utilizado. No outro jogo do grupo, nulo no Áustria Viena-Hapoel Beer Sheva, num jogo em que Hélder Lopes foi suplente utilizado na equipa de Israel.

No grupo D, dois empates: 3-3 no Partizan-Slovacko e 1-1 no Nice-Colónia, jogo que começou atrasado devido a confrontos.

No grupo G, houve empate a uma bola no Ballkani-Cluj. Camora foi titular na equipa romena.