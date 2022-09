Bruno Rodrigues numa estreia em grande esta época e um dos suspeitos do costume, Ricardo Horta, a sentenciar o jogo.

O Sporting de Braga entrou com uma vitória na fase de grupos da Liga Europa 2022/23, ao vencer o Malmö, na Suécia, com dois golos sem resposta, esta quinta-feira, num resultado que permite assumir a liderança do grupo D, ainda que com os mesmos pontos do St. Gilloise, que foi à Alemanha bater o Union (0-1).

Artur Jorge fez quatro alterações no onze inicial do vice-líder da Liga portuguesa, dando a titularidade e a estreia absoluta esta época a Bruno Rodrigues no centro da defesa, ao lado de Paulo Oliveira, enquanto Diego Lainez e Abel Ruiz foram novidades mais à frente.

Seria precisamente das duas novidades na defesa que surgiria a solução central para desbloquear o marcador ante uma equipa que estreava um novo treinador esta tarde, Age Hareide.

O Sporting de Braga entrou destemido, com mais posse de bola e presença no meio-campo ofensivo e viu um golo anulado a Abel Ruiz por fora-de-jogo (19m). Pouco depois, e já sem o ex-Benfica Erdal Rakip na equipa do Malmö – saiu lesionado aos 22 minutos – Vitinha cabeceou ao poste e deixou um aviso para o que aconteceria pouco depois.

À meia hora de jogo, André Horta bateu um canto do lado esquerdo, Paulo Oliveira tocou de cabeça ao primeiro poste e Bruno Rodrigues, ao segundo, apareceu perante a pressão de Beijmo a desviar de calcanhar para desbloquear o 0-0.

Logo após o golo, o Sporting de Braga teve a melhor ocasião até ao descanso para dobrar a diferença, mas Diawara fez uma esplendida defesa a remate de Ricardo Horta, numa primeira parte em que o Malmö, verdadeiramente, só assustou Matheus num lance de bola parada em que Hadzikadunic rematou pouco ao lado na área, ainda com o nulo no marcador (27m).

Dose repetida na segunda parte

Hareide tentou dar frescura à equipa para a segunda parte com as entradas de Ola Toivonen e do ex-Tondela Sergio Peña e foi num lance nascido do experiente jogador sueco que quase surgiu o empate logo após o recomeço, mas Matheus respondeu ao remate de Christiansen.

A segunda parte teria dose igual à da primeira para o Sporting de Braga, com mais um golo anulado e outro a valer. Na resposta à tentativa de entrada forte dos suecos, o Sp. Braga pôs o adversário em sentido e Vitinha festejou o segundo golo aos 47 minutos, mas o lance foi anulado por Duje Strukan com indicação do vídeo-árbitro, ao fim de quase três minutos de espera.

O Malmö mostrou um pouco mais de capacidade ofensiva na segunda parte, sobretudo em rápidas investidas, mas nunca conseguiu incomodar verdadeiramente Matheus e o descanso maior no marcador surgiu aos 70 minutos, num penálti assinalado com recurso ao vídeo-árbitro, por falta de Peña sobre Sequeira. Nota para a grande jogada do recém-entrado Álvaro Djaló na origem do lance, que resultou no castigo máximo para a decisão do resultado, por Ricardo Horta.

Um final de estreias

O Malmö raramente ficou perto de pôr em causa a vantagem do Sp. Braga - por mérito dos minhotos - e foi logo após o 0-2 que teve a melhor oportunidade, por Christiansen, num forte remate na área. Pouco mais fez.

O Sp. Braga provou ao longo do jogo a superioridade, foi uma equipa madura e experiente na vantagem e o jogo teve um final de estreias esta época, além da de Bruno Rodrigues. Uros Racic somou os primeiros minutos pelos minhotos e Borja, de volta ao Minho, também foi lançado por Artur Jorge, que acabou ainda o jogo com Rodrigo Gomes e Castro em campo, gerindo o plantel ao dar um pouco mais de descanso aos Horta, a Lainez, Sequeira e Vitinha.