Declarações do treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Malmo, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga Europa:

«Foi um jogo em que fomos claramente dominadores. Fizemos uma primeira parte de grande nível. Imprimimos uma boa dinâmica ofensiva, fomos sempre em busca do golo, tivemos duas ou três oportunidades para finalizar e o golo surge com toda a naturalidade face ao que foi o nosso caudal ofensivo.

Fomos também muito sólidos defensivamente. A equipa adversária procurou jogar um futebol mais direto, mais longo e a procurar a parte mais física do jogo e nós tivemos sempre muito bem defensivamente. Muito equilibrados. Na segunda parte, mantivemos o mesmo nível e naturalmente chegámos ao segundo golo - lembro que tivemos dois golos anulados também - mas fizemos claramente por merecer esta vitória.

Conseguimos fazer aquilo que queríamos e que tínhamos prometido, que era chegar ao primeiro jogo, vencer, e virar já as atenções para o campeonato.»

André Horta: «Jogo bem conseguido»

«Estamos muito contentes, queríamos começar a ganhar. Sabemos que é um grupo muito equilibrado, onde todas as equipas podem ganhar a qualquer uma. Queríamos levar o jogo para os nossos termos, assumir o jogo, como queremos fazer sempre. Acho que fizemos um jogo bem conseguido, se calhar, nalgumas partes, não lidámos tão bem com o jogo direto deles. Mas, a partir do momento em que metemos a bola no chão e começámos a jogar, penso que o jogo foi todo nosso e acho que é uma vitória inteiramente justa.»

[Cinco vitórias seguidas] Tem de ser o normal. É a exigência do clube. Queremos ganhar, temos um grupo com uma mentalidade muito boa. Às vezes, temos grandes jogadores, mas a mentalidade não se coaduna com a qualidade dos jogadores. Neste caso, este ano, acho que se juntou uma grande qualidade com uma grande mentalidade.»

Bruno Rodrigues, autor do 0-1: «Foram meses de trabalho, luta e resiliência»

«Fizemos uma boa pré-época, se calhar, a mentalidade mudou um bocadinho e acho que esta é a mentalidade certa para conseguirmos alcançar algo que nós pretendemos. Vamos continuar, o próximo [jogo] é sempre o mais difícil, e é contra o Rio Ave.

[Já não era titular desde fevereiro] Foram meses de trabalho, de luta e resiliência, sempre à espera da oportunidade e chegou. E correu tudo bem, para mim e para a equipa, que é o mais importante.»