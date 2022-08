História feita! O Vaduz afastou o Rapid Viena e garantiu a presença na fase de grupos da Liga Conferência.



Um feito incrível, tendo em conta que este clube, que compete na segunda divisão da suíça, é o primeiro do Liechtenstein a participar na fase de grupos de uma prova da UEFA!



Depois de um empate a uma bola na primeira mão, o Vaduz foi a Viena derrotar o Rapid por 1-0 graças a um golo de Cicek.



Veja as celebrações do Vaduz após o apito final: