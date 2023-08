Os cipriotas do APOEL Nicósia, comandados pelo português Ricardo Sá Pinto, apuraram-se esta quinta-feira para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, após vencerem na sérvia o Vojvodina, por 2-1, no encontro da segunda mão. Nesta mesma eliminatória, Miguel Vítor Também foi determinante ao marcar o golo que apurou os israelitas do Hapoel Beer Sheva, enquanto Yuri Ribeiro também contribuiu com um golo no triunfo dos polacos do Legia Varsóvia.

Começamos pelo Estádio Karadorde, em Novi Sad, onde o APOEL voltou a vencer pelo resultado da primeira mão, desta vez com golos do ganês Kingsley Sarfo (28m) e de Georgios Efrem (74m), com Dejan Zukic, pelo meio, a marcar para os anfitriões sérvios. Dálcio Gomes e Wilson Eduardo foram titulares na equipa cipriota e, nos instantes finais do jogo, Sá Pinto lançou ainda Tomané.

Na próxima ronda, na qual o Arouca terá pela frente os noruegueses do Brann, o APOEL vai lutar por um lugar nos play-offs com os georgianos do Dila Gori.

Entretanto, no Estádio Marijampole, o Hapoel Beer Sheva também garantiu a qualificação, com um empate em casa do FK Paravezys (1-1), com um golo determinante de Miguel Vítor que permitiu à equipa israelita fazer valer a vantagem que trazia da primeira mão (1-0).

Ainda em relação aos portugueses presentes nesta pré-eliminatória da Liga Conferência, Yuri Ribeiro também marcou na vitória dos polacos do Legia Varsóvia sobre o Ordabasy Shymkent (3-2), num jogo em que Josué também foi titular.