O Neman Grodon apurou-se para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, ficando à espera do vencedor do duelo entre Vitória e Celje, agendado para quinta-feira.



Depois de ter vencido na Bielorrússia por 2-0, os bielorrussos empataram sem golos na visita a Malta.



Quem voltou a golear foi o Fenerbahçe frente ao Zimbru (4-0). Miguel Crespo foi titular, mas saiu lesionado aos 33 minutos quando o marcador ainda não tinha mexido. Os golos do vice-campeão turco surgiram todos na segunda parte: Tadic fez o 1-0, Batshuayi bisou e Yuksek fixou o resultado final.



O Valmiera «cilindrou» o Tre Penne por 7-0 enquanto o Partizani goleou o Atletic Escaldes por 4-1. Os macedónios do Struga afastaram o Buducnost com um triunfo por 3-2 em Montenegro e por último, o Hesperange eliminou o TNS (3-2).