O Aston Villa garantiu a passagem à fase a eliminar da Liga Conferência ao derrotar o Legia Varsóvia por 2-1, em Birmingham.



Com Gil Dias e Josué de início e Yuri Ribeiro no banco, os polacos tiveram uma entrada desastrosa no jogo e aos quatro minutos já perdiam - marcou Diaby. No entanto, o Legia reagiu e igualou a contenda aos 20 minutos por Muci.



Um golo de Alex Moreno, à passagem da hora de jogo, acabou por dar o triunfo aos «villans». O Aston Villa chegou aos 12 pontos no grupo E e tem a qualificação para a fase seguinte assegurada enquanto o Legia vai jogar o apuramento com o AZ Alkmaar, na última ronda.



Quem também está na fase seguinte da competição, é o PAOK. Sem o lesionado Filipe Soares, mas com Rafa Soares e Vieirinha no «onze», os gregos surpreenderam o Eintracht em Frankfurt (2-1) e selaram o primeiro lugar do grupo G.



Depois de um nulo ao intervalo, assistiu-se a dois golos em três minutos: Kedziora adiantou os helénicos e Marmoush assinou o golo germânico. O ex-Benfica Zivkovic acabaria por fazer o 2-1 final aos 73 minutos. Com Buta em campo, o Eintracht Frankfurt ainda tentou chegar ao empate, mas não conseguiu e já sabe que vai terminar o grupo no segundo posto.



Por sua vez, a Fiorentina venceu o Genk com reviravolta (2-1) e agarrou o bilhete para a fase seguinte - resta saber se para o play-off ou diretamente para os oitavos. Os argentinos Martinez Quarta e o Nico González anularam o golo inicial belga assinado pelo ex-FC Porto, Joris Kayembe.



Os belgas não dependem de si para continuarem em prova - o Ferencváros tem mais três pontos e recebe a Fiorentina na última jornada.



Já o Bodø/Glimt goleou o Lugano por 5-2 e assegurou um lugar na fase a eliminar - tem dez pontos e menos três que o Club Brugge.



Nota ainda para o golo do ex-Benfica, Duk, no empate do Aberdeen frente ao HJK, na Finlândia.