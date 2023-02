Apesar da eliminação do Sp. Braga frente à Fiorentina, são vários os jogadores portugueses que seguem em frente no play-off da Liga Conferência, onde vão disputar os oitavos de final.

Joel Pereira fez a assistência para o golo decisivo que apurou o Lech Poznan frente ao Bodo Glimt, sendo que Afonso Sousa e Pedro Rebocho também jogaram pela equipa polaca, que teve ainda no banco João Amaral.

Já o AEK Larnaca, com Rafael Lopes titular e sem Bruno Gama lesionado, não saiu do nulo mas beneficiou do triunfo da 1.ª mão para afastar o Dnipro e manter-se em prova.

Outro português apurado foi Luís Maximiano que foi titular na baliza da Lazio, à qual bastou um empate frente ao Cluj de Camora para seguir em frente.

Por sua vez, o Partizan com Ricardo Gomes no ataque foi eliminado após ser derrotado em casa pelo Sheriff Tiraspol.

Noutros jogos desta noite, Genk e Basileia seguem em frente após baterem respetivamente Qarabag e Trabzonspor, tal como o Anderlecht, que teve de chegar ao desempate por penáltis para afastar os búlgaros do Ludogorets.

O sorteio dos oitavos de final da Liga Conferência realiza-se esta sexta-feira, a partir das 12 horas (de Portugal Continental).