O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, fez nesta quarta-feira a antevisão do jogo frente aos eslovenos do Olimpija Ljubljana, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol. O técnico dos açorianos prevê um «grande equilíbrio» e espera sair na frente no confronto.

«Antevejo um grande equilíbrio nesta eliminatória, porque estamos perante uma boa equipa, que demonstrou isso no último jogo do campeonato, onde conseguiu vencer o Maribor, uma das grandes equipas da Eslovénia. Portanto, é sinal de qualidade», disse Daniel Ramos em conferência de imprensa.

O treinador do Santa Clara reconhece que começar a eliminatória em casa dá aos jogadores a «possibilidade de não ter de arriscar tudo», apesar de esperar uma equipa à altura do desafio.

«Se formos Santa Clara neste jogo, temos boa possibilidade de passarmos a eliminatória. Neste e no próximo. E ser Santa Clara é sê-lo na melhor versão do Santa Clara», realçou Daniel Ramos.

A preparação do jogo vai ser condicionada pela sequência de três partidas numa semana e o Santa Clara vai ter de «jogar uns e recuperar outros».

«É tentar jogar com aquilo que está a acontecer: com a performance, com os jogadores que estão mais frescos, com as substituições», nas palavras do técnico.

O defesa Mikel Villanueva vê o grupo «focado no seu trabalho» e pronto para disputar a eliminatória europeia.

«É emocionante. Para nós, é um orgulho poder representar os Açores na Europa. E estamos a trabalhar bastante forte para fazer o melhor possível», afirmou o jogador venezuelano.

O Santa Clara recebe os eslovenos do Olimpija Ljubljana na quinta-feira, em São Miguel, nos Açores, a contar para a Liga Conferência.