Está definido o emparelhamento dos quartos de final e o caminho até à final da Liga Conferência. O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, defronta o Aston Villa.

Nos outros jogos, o Olympiakos defronta o Fenerbahçe, o Clube Brugge mede forças com o PAOK e o Viktoria Plzen defronta a Fiorentina. Aston Villa, Olympiakos, Club Brugge e Plzen jogam a primeira mão em casa.

Nas meias-finais, o vencedor da eliminatória Aston Villa-Lille vai defrontar o vencedor do Olympiakos-Fenerbahçe, com ingleses ou franceses a jogar a primeira mão em casa. A outra meia-final opõe o vencedor do Viktoria Plzen-Fiorentina ao vencedor do Club Brugge-PAOK, com checos ou italianos a jogarem a primeira mão em casa.

Na final, sorteada por razões regulamentares e protocolares, a equipa que joga “em casa” é a saída do caminho que cruza Aston Villa, Lille, Olympiakos e Fenerbahçe.

Os quartos de final jogam-se a 11 de abril (1.ª mão) e a 18 de abril (2.ª mão). As meias-finais são a 2 de maio (1.ª mão) e a 9 de maio (2.ª mão). A final é a 29 de maio, em Atenas.

De recordar, quanto aos portugueses que estão ainda em prova, o Lille tem no plantel Rafael Fernandes, Tiago Santos, Tiago Morais e Ivan Cavaleiro. O Olympiakos conta com Rúben Vezo, David Carmo, André Horta, Chiquinho, João Carvalho, Daniel Podence e Gelson Martins e o PAOK com Rafa Soares, Vieirinha e André Ricardo.

QUARTOS DE FINAL

Club Brugge-PAOK

Olympiakos-Fenerbahçe

Aston Villa-Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

MEIAS-FINAIS

Meia-final 1: Vencedor Aston Villa-Lille x Vencedor Olympiakos-Fenerbahçe

Meia-final 2: Vencedor Viktoria Plzen-Fiorentina x Vencedor Club Brugge-PAOK

FINAL

Aston Villa/Lille/Olympiakos/Fenerbahçe – Viktoria Plzen/Fiorentina/Club Brugge/PAOK