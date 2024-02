Realizou-se esta sexta-feira o sorteio dos oitavos de final da Liga Conferência, em Nyon, na Suíça.

A armada lusa do Olympiakos vai defrontar o Maccabi Telavive, enquanto Lille de Paulo Fonseca vai medir forças com o Sturm Graz, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga Europa desta temporada. Nota ainda para a eliminatória de maior cartaz, que vai opor o Ajax ao Aston Villa.

A primeira mão joga-se a 7 de março e a segunda disputa-se no dia 14 do mesmo mês.

Os jogos dos oitavos de final da Liga Conferência:

Servette-Viktoria Plzen

Ajax- Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union Saint-Gilloise- Fenerbahçe

Dinamo Zagreb-PAOK Salónica

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiacos, Gre-Maccabi Telavive