Se o treinador do Sp. Braga não assume candidatura à conquista da Liga Conferência, André Horta não foge muito à mesma ideia.

O médio assume que é algo que entra nos sonhos, mas não quer mais pressão na equipa.

«Não precisamos que nos metam mais pressão do que aquela que já temos por representar o Braga. Sonhos todos temos, mas a nossa função é representar o clube da melhor maneira. Esta competição já foi ganha por um português [José Mourinho, pela Roma]. Queremos fazer algo de diferente. Queremos dar uma boa resposta e temos as nossas expectativas, mas só pensamos no jogo com a Fiorentina», disse na antevisão do jogo com a Fiorentina, da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final, citado pela agência Lusa.

Confrontado com o acumulado de jogos, Horta lembrou que essa é uma realidade a que o Sp. Braga já está habituado, e lembra que «é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias».

«Quando assim é, a palavra cansaço parece que não existe, a melhor energia são as vitórias e as exibições que temos vindo a fazer e todos estão com a máxima frescura possível para dar a melhor resposta», refere.