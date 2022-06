A Bélgica venceu esta terça-feira na Polónia por 1-0, num jogo em que o benfiquista Vertonghen jogou os noventa minutos.

Sem Lukaku, que não foi opção para esta partida, coube ao substituto, o ponta de lança Michy Batshuayi, fazer aos 16 minutos o único golo do jogo, após assistência de Youri Tielemans.

Com este triunfo, a Bélgica chegou aos sete pontos e continua a sonhar com o apuramento para a final four, estando no segundo lugar, com menos três pontos do que os líderes Países Baixos.

Ora os Países Baixos que esta terça-feira conseguiram uma vitória louca, arrancada a ferros. Isto porque o jogo chegou aos noventa minutos com uma vantagem neerlandesa por 2-1. Noa Lang e Cody Gakpo (17 e 23 minutos) marcaram para a seleção de Louis van Gal, Brennan Johnson reduziu aos 26 minutos para o País de Gales.

Após três golos em meia hora, seguiram-se 60 minutos sem nada acontecer, até que Gareth Bale empatou a partida já nos descontos. Numa partida com um final louco, os Países Baixos ainda foram a tempo de ganhar e marcaram logo na jogada a seguir, através de um golo de Memphis Depay, arrancando um triunfo por 3-2.