Chipre garantiu o quatro triunfo na história frente à Grécia e o primeiro em jogos oficiais. Não acontecia desde 2001. Neste sábado, para o Grupo C2 da Liga das Nações, os cipriotas venceram por 1-0.

Marinos Tzionis, extremo de 21 anos que o Sporting Kansas City da MLS descobriu no Omonia, marcou ao minuto 18 o único golo do encontro realizado na AEK Arena, em Larnaca.

Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, foi titular na seleção grega. Sotirios Alexandropoulos, médio do Sporting, entrou em campo para o último quarto-de-hora (78m).

No outro jogo do grupo, a Irlanda do Norte venceu Kosovo por 2-1. Muriqi (58m) inaugurou a contagem para os visitantes, Whyte (82m) e Magennis (90m) garantiram a reviravolta na reta final do encontro.

A Grécia já assegurou a promoção à Liga B, liderando o grupo com 12 pontos. Kosovo (seis pontos), Chipre (cinco) e Irlanda do Norte (cinco) tentam fugir à descida de divisão na última jornada.