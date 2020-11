Houssem Aouar foi chamado por Didier Deschamps para ocupar o lugar do lesionado Nabil Fékir na convocatória da seleção francesa, que defronta Portugal na Liga das Nações a 14 de novembro.



O médio do Betis tem uma lesão na perna esquerda e nem sequer foi convocado por Manuel Pellegrini para o embate deste sábado com o Barcelona, em Camp Nou.



Aouar, que foi pela primeira vez chamada na em outubro, junta-se à seleção gaulesa na próxima segunda-feira. Os campeões do mundo tem um particular com a Finlândia e dois jogos da Liga das Nações frente a Portugal, a 14 de novembro e contra a Suécia, três dias depois.

Em comparação à última lista de convocados destacam-se ainda as ausências de Camavinga (Rennes), por lesão, e de Ferland Mendy (Real Madrid) e Dayot Upamecano (Leipzig), por opção. O avançado Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) está na lista, apesar de se encontrar a recuperar de lesão.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, que é o detentor do troféu, lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer hipótese de seguir em frente.