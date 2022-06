Portugal e Espanha empataram a um golo (1-1) no jogo realizado no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, em encontro referente à primeira jornada do grupo 2 da Liga A.

Álvaro Morata inaugurou a contagem ao minuto 25, a passe de Sarabia, na sequência de um contra-ataque conduzido por Gavi.

Ricardo Horta substituiu Rafael Leão na etapa complementar e estreou-se a marcar pela seleção principal de Portugal ao minuto 82, após cruzamento de João Cancelo.

Cristiano Ronaldo, que não era suplente num jogo oficial de Portugal desde 2017, entrou na segunda parte.