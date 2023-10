O Benfica goleou o Apollon por 4-0, esta quarta-feira, na 2.ª mão da 2.ª eliminatória da Liga dos Campeões feminina de futebol, garantindo pela terceira vez consecutiva a presença na fase de grupos da competição europeia.

No Seixal, num jogo em que só um verdadeiro desastre impediria a qualificação, fruto do triunfo forasteiro por 7-0 na primeira mão, o Benfica construiu nova goleada apenas na segunda parte, depois do 0-0 ao intervalo.

Ante a equipa que teve as portuguesas Carolina Beckert e Joana Dantas no onze inicial, o Benfica inaugurou o marcador por Letícia Almeida, aos 57 minutos, num remate de pé esquerdo, em zona frontal, na área.

Aos 65 minutos, Kika Nazareth fez o 2-0, num belo lance na área. Depois de um penálti defendido por Faingold a Marie Alidou, o Benfica beneficiou de um canto pela esquerda, batido curto, com a bola a ser recebida de forma orientada por Kika do pé esquerdo para o pé direito, para a finalização com êxito.

O 3-0 surgiu aos 71 minutos: após uma jogada entre Jéssica Silva e Marie Alidou, Filippa Savva acabou por fazer autogolo.

O quarto e último golo foi da autoria de Christy Ucheibe. Aos 78 minutos, de cabeça após um canto do lado direito batido por Nycole Raysla.

A equipa comandada por Filipa Patão fecha a eliminatória com um agregado de 11-0.

O sorteio da fase de grupos realiza-se na sexta-feira, às 12 horas, em Nyon, na Suíça. As encarnadas vão ficar no pote 3.