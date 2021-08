Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após o jogo com o Spartak, na Rússia (0-2), da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O técnico foi questionado sobre o vídeo de véspera publicado pelo Spartak e deixou uma resposta curiosa:

«Quanto ao vídeo, não sei… (pausa). Mas tive oportunidade de ver, mostraram-me. O que nós quisemos fazer no jogo foi exatamente o que tem a ver o vídeo, ou seja, não quisemos que a águia entrasse dentro da gaiola e ficasse presa. Fizemos uma águia a voar com qualidade. Foi isso que fizemos. Foram onze, com mais alguns, várias águias a voar, ganhámos 2-0, podiam ter sido quatro ou cinco.»