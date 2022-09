Não correu da melhor maneira o regresso de Robert Lewandowski a Munique: agora com as cores do Barcelona, o avançado polaco saiu derrotado frente à antiga equipa por 2-0, em jogo do grupo C da Liga dos Campeões.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Bayern entrou com tudo na etapa complementar: na sequência de uma bola parada, Lucas Hernández abriu o marcador aos 50 minutos, de cabeça.

Pouco depois, aos 54 minutos, Sané foi mais rápido do que toda a gente e bateu Ter Stegen com um simples desvio de pé direito.

Mais cedo, o Inter de Milão venceu de forma tranquila na República Checa, frente ao Plzen, também por 2-0.

Edin Dzeko inaugurou o marcador aos 20 minutos e assistiu Denzel Dumfries para o segundo aos 70.

Após duas jornadas, o Bayern é líder isolado do grupo com seis pontos. O Barcelona e o Inter têm três, o Plzen ainda não pontuou.

