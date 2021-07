A primeira mão da eliminatória entre o Benfica e o Spartak de Moscovo joga-se no dia 4 de agosto, às 18h00, informou esta terça-feira a UEFA.

As águias jogam na Rússia nessa quarta-feira, e estreiam-se na Liga 2021/22 três dias depois, no sábado, em casa do Moreirense, também às 18h00. Na terça-feira a seguir, dia 10 de agosto, jogam a segunda partida frente ao Spartak, de Rui Vitória, na Luz.

Benfica e Spartak de Moscovo defrontam-se na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Caso vençam, os encarnados vão disputar depois o play-off de aceso à fase de grupos da Prova Milionária.