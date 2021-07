O treinador do Spartak Moscovo, Rui Vitória, já reagiu ao sorteio da Liga dos Campeões. A sorte colocou o treinador português no caminho do Benfica, clube que treinou de 2015 a 2018, durante três épocas e meia.



«Será uma eliminatória complicada, mas interessante», referiu Rui Vitória nas suas redes sociais.



«O sorteio deu-nos uma equipa muito difícil. Eu conheço o Benfica, mas o Benfica também nos conhece. Em qualquer caso, temos um objectivo e vamos lutar por estes 180 ou mesmo mais minutos.»



Apesar da ligação emocional às águias, Rui Vitória prefere não antecipar grandes cenários e concentrar-se nos objetivos mais imediatos. «Antes, temos de pensar nos primeiros jogos na Liga Russa.»