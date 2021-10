O Barcelona somou esta quarta-feira os primeiros pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao triunfar na receção ao Dínamo Kiev (1-0).

Se a análise for com o copo meio cheio, é uma vitória importante dos culés, que permite ascender para já ao terceiro lugar do grupo, atrás de Benfica e Bayern. Mas a verdade é que a exibição blaugrana ficou muito aquém das expetativas.

As oportunidades de golo não abundaram – na segunda parte só Ansu Fati foi capaz de ameaçar a baliza ucraniana –, e só Piqué conseguiu quebrar a muralha de Kiev.

A sorte deste Barça, que não continua, de todo, a encantar, é que o Dínamo foi um adversário, vá lá, muito inofensivo. Ter Stegen, por exemplo, podia ter bebido café e ter lido o jornal durante os 90 minutos, pois praticamente não foi incomodado todo o jogo.

Só Piqué, com o golo aos 36 minutos, disfarçou mais uma tarde/noite ‘pálida’ em Camp Nou, casa de um Barcelona que continua à procura da sua identidade depois da saída de Leo Messi.

A boa notícia, lá está, é que o Barça assume o terceiro lugar do grupo, à frente do Dínamo, e vai assistir no sofá à receção do Benfica (segundo, com quatro pontos) ao líder Bayern Munique (seis pontos).