O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, comentou desta forma a confusão com Sérgio Conceição no final da partida com o FC Porto, que originou depois um 'bate-boca' entre alguns jogadores no centro do relvado do Sánchez-Pizjuán:

«Foi apenas uma pequena discussão entre mim e o treinador adversário [Sérgio Conceição], infelizmente estava toda a gente atrás de mim. Pensei que fosse só entre mim e o treinador adversário, mas afinal não. Mas não passou disso.»