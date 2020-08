O Paris Saint-Germain está neste momento a viajar para Faro, tendo em vista a participação na final a 8 da Liga dos Campeões. A equipa francesa vai defrontar a Atalanta na quarta-feira, no Estádio da Luz, para os quartos de final da competição.



A equipa francesa contou com o apoio de dezenas de adeptos no aeroporto, antes da partida para Portugal. O PSG conta com um lesão inesperada para esta fase da preparação no Algarve: Thomas Tuchel.



O clube informou na sexta-feira à noite que o treinador Thomas Tuchel torceu o tornozelo esquerdo e fraturou o quinto metatarso do pé durante um treino.



Kylian Mbappé é baixa confirmada para o jogo frente à Atalanta mas está no grupo de 28 jogadores que segue para Portugal, tal como Marco Verratti e Layvin Kurzawa, igualmente a contas com problemas físicos.

❤️💙 Merci aux supporters pour leur venue à l'aéroport !

👋 Paris

🔜 Faro 🇵🇹 pic.twitter.com/K6c3bd6Oo5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 8, 2020