O quadro de jogos dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, para a final a oito em Lisboa, está quase definido. Com a eliminação da Juventus de Cristiano Ronaldo e do Real Madrid, ficou a saber-se que o Manchester City e o Lyon vão defrontar-se no Estádio de Alvalade a 15 de agosto.



Resta apenas saber os dois clubes que no dia 14 jogarão no Estádio da Luz.



QUADRO DE JOGOS DOS QUARTOS-DE-FINAL:



Quarta-feira, 12 de Agosto

Atalanta (ITA) - Paris Saint-Germain (FRA), Estádio da Luz



Quinta-feira, 13 de Agosto

Leipzig (ALE) - Atlético de Madrid (ESP), Estádio José Alvalade



Sexta-feira, 14 de Agosto

Nápoles (ITA) ou Barcelona (ESP) - Chelsea (ING) ou Bayern (ALE), Estádio da Luz



Sábado, 15 de Agosto

Manchester City (ING) - Lyon (FRA), Estádio José Alvalade