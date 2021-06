Graça Freitas garantiu hoje que «de um modo geral» a final da Liga de Campeões, no Porto, correu «muito bem». A diretora-geral da saúde sublinhou que houve dois tipos de públicos presentes na cidade Invicta.

«Um [tipo de público] que teve a ver com os adeptos que vieram dentro de uma organização que foi controlada pela UEFA, pela Federação Portuguesa de Futebol e que teve o contributo do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde, em que nós demos dois pareceres. O outro público, diferente, foi o público dos turistas, e os turistas têm a sua dinâmica própria, são cidadãos que apanharam aviões, vieram para Portugal, entraram em Portugal com teste negativo e depois tiveram o comportamento que se viu», disse Graça Freitas aos jornalistas em Avis, no distrito de Portalegre, no final da apresentação do Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Verão 2021.

A diretora-geral da saúde considera que, «de um modo geral», a situação esteve «bastante bem controlada».

«Não esteve a 100 por cento [controlada], houve momentos em que não estiveram na distância adequada ou não estavam com máscara, mas de um modo geral correu muito bem, estavam testados», garantiu Graça Freitas.