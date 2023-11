Carlos Augusto não mostrou receio de defrontar Di María e o Benfica. Em conferência de imprensa, o defesa do Inter de Milão diz que acompanhou alguns jogos da liga portuguesa e que vai tentar anular o jogador argentino no jogo desta quarta-feira.

«Não podemos escolher os nossos adversários. Trabalhámos muito para fazer um bom trabalho, para vencer o Benfica. Vamos fazer tudo para ganhar. [Di Maria] Por sorte, defrontámo-nos na semana passada. Acompanhei alguns jogos da Liga portuguesa. Tenho de entrar concentrado para o conseguir anular e ele não fazer o melhor amanhã [quarta-feira]. O Benfica também tem Otamendi que é um jogador muito forte com bola. Temos de estar atentos», alertou o lateral esquerdo.

O jogo entre o Benfica e o Inter de Milão está marcado para esta quarta-feira, às 20h, e vai ser arbitrado pelo letão Andris Treimanis.

A equipa italiana divide a liderança do grupo com a Real Sociedad, ambos com 10 pontos, à frente do Salzburgo, que tem três, enquanto o Benfica é último classificado, com zero pontos.