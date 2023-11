Vai ser uma versão ‘alternativa’, do Inter de Milão, aquela que Simone Inzaghi vai apresentar esta quarta-feira no Estádio da Luz, para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

Já qualificado, e ainda com um último jogo frente à Real Sociedad para tentar garantir o primeiro lugar no grupo, o técnico italiano faz contas à competição interna. Vindo de uma partida difícil (o sempre exigente ‘dérbi de Itália’, onde empatou com a Juventus) e estando a meio caminho de uma visita a Nápoles, Inzaghi não teve dúvidas e resolveu poupar alguns jogadores, dando espaço a outros menos utilizados.

Já se sabia que Denzel Dumfries não viajaria para Lisboa, já que está a recuperar de uma ligeira distensão muscular. De resto, nem esteve no treino desta terça-feira.

Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard também estão lesionados. Inzaghi tem de fazer uma série de adaptações na defesa. Matteo Darmian deverá jogar à direita, estando em vantagem sobre Juan Cuadrado. Yann Aurel Bisseck estará no trio de centrais com Stefan De Vrij e Francesco Acerbi.

Federico Dimarco deverá ficar no banco, cedendo a ala esquerda a Carlos Augusto.

Kristjan Asllani e Davide Frattesi devem alinhar no meio-campo, nos lugares habituais de Hakan Calhnoglu e Nicolò Barella, podendo também surgir Davy Klaassen. Henrikh Mkhitaryan, no entanto, passou as últimas semanas a treinadr no clube, uma vez que já se retirou da seleção da Arménia e está fresco.

Marko Arnautovic e Alexis Sánchez podem surgir no ataque. O chileno treinou sem problemas, parecendo recomposto da ligeira entorse sofrida na semana passada com a seleção.

Foram chamados vários jovens, como Giacomo Stabile, Aleksandar Stankovic e Issiaka Kamaté.

Inter de Milão em modo ‘poupança’ na Luz, num jogo em que o Benfica procura os primeiros pontos na prova.