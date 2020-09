O PAOK de Abel perdeu esta terça-feira frente ao Krasnodar, por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Na Rússia, o emblema grego entrou melhor e podia ter marcado logo aos sete minutos, de penálti, mas Pelkas desperdiçou o castigo máximo.

Pelkas, no entanto, redimiu-se aos 32 minutos: cruzamento na esquerda de Zivkovic, antigo jogador do Benfica, e o jogador de 26 anos a desviar ao primeiro poste com classe para o 1-0.

O golo de Pelkas:

O Krasnodar respondeu pouco depois, com Claesson a bater o outro Zivkovic em campo, o guarda-redes, de penálti, e a partida foi para o intervalo empatada.

No segundo tempo, a 20 minutos dos 90, a equipa russa completou a reviravolta no marcador, por intermédio do francês Remy Cabella.

Os golos do Krasnodar:

Nos outros jogos da noite, o Salzburg venceu por 2-1 o Maccabi Tel Aviv, em Israel, ao passo que Slavia de Praga e Midtjylland empataram a zero na República Checa.