Há jogadores que parecem eternos e Vágner Love é um deles.

O brasileiro, agora a representar os cazaques do Kairat Almaty, onde milita o português Ricardo Alves, voltou a fazer o gosto ao pé, desta vez no segundo jogo da 1.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Maccabi Haifa.

Aos 37 anos, a lenda do CSKA de Moscovo e peça vital na vitória do emblema moscovita na Taça UEFA de 2005, frente ao Sporting em Alvalade, continua a faturar, alimentando as esperanças do Kairat Almaty em chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Contudo, a missão do emblema cazaque não será fácil, uma vez que o adversário na 2.ª pré-eliminatória é nada mais, nada menos, que o Estrela Vermelha de Belgrado.

Veja o golo: