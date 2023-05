Carlo Ancelotti tornou-se nesta terça-feira, ex-aequo com Sir Alex Ferguson, no treinador com mais jogos realizados na Liga dos Campeões.

O treinador do Real Madrid chegou, diante do Manchester City no Santiago Bernabéu, aos 190 encontros na principal competição de clubes da UEFA e igualou o histórico treinador do Manchester United, que se retirou em 2013.

Na próxima semana, quando os merengues voltarem a jogar com o citizens na 2.ª mão das meias-finais da Champions, Ancelotti já aparecerá sozinho no topo desta lista.

190 - Carlo Ancelotti has equalled Sir Alex Ferguson as the manager with the most games in Champions League history (190 each). Master. pic.twitter.com/GuV0YM0Hsb — OptaJose (@OptaJose) May 9, 2023

O treinador italiano é também recordista de vitórias na Liga dos Campeões, com 107 triunfos, mais cinco do que o senhor que se segue - Sir Alex Ferguson - e, mais importante ainda, o único técnico que levantou o troféu em quatro ocasiões.