O antigo futebolista português Ricardo Costa lembrou a fase de grupos do FC Porto e a eliminatória ante a Juventus para ilustrar as possibilidades dos dragões se apurarem para as meias-finais da Liga dos Campeões, ante o Chelsea, contra quem levam uma desvantagem de 2-0 para a segunda mão dos «quartos».

«Não vão ter público nas bancadas e jogar num estádio que nem é teu nem do Chelsea são momentos raros e esquisitos no futebol. Tudo pode acontecer e acredito que o FC Porto consiga dar a volta. Para tal, precisa de muita capacidade para ter bola e de fazer golos, sem deixar o oponente sair em transições rápidas e verticais», projetou Ricardo Costa, em declarações à Lusa.

«Sempre disse e reafirmo até o resultado de terça-feira me dizer o contrário: dava 50/50 a cada um, porque ambos estão a jogar uns ‘quartos’ da Champions e o FC Porto fez uma fase de grupos maravilhosa e um grande jogo contra a Juventus. Fez acredita que, se os jogadores estiverem com o mesmo nível de exigência, pode conseguir passar às meias-finais», disse o ex-jogador que representou os leões de 2000 a 2007, lembrando os regressos de Sérgio Oliveira e Mehdi Taremi, ausentes do primeiro jogo devido a castigo.

«Esses dois regressos serão uma desvantagem para o Chelsea, porque o Sérgio e o Taremi trazem rotinas de jogo completamente diferentes das que o Luis Díaz e o Marko Grujic deram», analisou.

O Chelsea-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de terça-feira (21 horas locais, em Sevilha).