O prémio do Rio Ave pela vitória histórica em Istambul chama-se AC Milan. Os vilacondenses vão jogar contra o gigante italiano o playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa e, sabe o Maisfutebol, já têm uma garantia da UEFA: o jogo, também ele histórico, vai mesmo realizar-se no Estádio dos Arcos.



Devido às obras na bancada central descoberta, setor que já esteve encerrado durante toda a temporada passada, chegou a pensar-se que o Rio Ave poderia ser obrigado a mudar-se para o Estádio do Bessa. Mas não. Neste caso, a proibição de entrada de adeptos acabou por funcionar a favor dos rioavistas.



Zlatan Ibrahimovic (se recuperar da covid-19), Rafael Leão e companhia vão jogar no dia 1 de outubro em Vila do Conde. Depois, se o Rio Ave seguir para a fase de grupos, a situação terá de ser reavaliada pela UEFA.